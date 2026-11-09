Juve, Yildiz: "A dicembre mi rivedrete in campo, mi manca la squadra"

"Quando mi rivedrete in campo? Diciamo a dicembre". Oggi "mi sento bene, spero presto di tornare a giocare. Mi manca tanto la Juventus, mi manca la sensazione di giocare a calcio, spero che succeda presto". Lo ha detto Kenan Yildiz della Juventus, ricevendo il premio 'Bulgarelli Number 8', intitolato allo storico numero 8 del Bologna, per la stagione 2025-2026 come miglior calciatore. "Significa molto per me, provo a dare il massimo nel calcio, a giocare con entusiasmo", ha detto ancora Yildiz, dicendosi onorato di ricevere il premio, consegnato in Comune a Bologna da Maurizio Fabbri, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. "Lui fa vedere cose che non si pensano: è bello vedere un calcio non piatto, abbiamo tolto fantasia ai giocatori ma lui ce l'ha: ridiamo la fantasia ai giovani, lui ci farà divertire, lui è lo Yamal d'Italia", ha detto parlando di Yildiz Fabio Capello, presidente del premio.