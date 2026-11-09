Il Premio Bulgarelli all'arbitro Doveri: "Do l'esempio ai giovani"

"Sono l'arbitro con più presenze in serie A, più esperto e più grande anagraficamente: il mio compito è dare l'esempio sul terreno di gioco, tramandare la mia esperienza ai giovani arbitri che si affacciano alla serie B e A, perché continui il processo di rinnovamento". Lo ha detto l'arbitro Daniele Doveri, ricevendo il premio 'Bulgarelli Number 8', intitolato allo storico numero 8 del Bologna e tra i fondatori dell'Aic-Associazione italiana calciatori che lo organizza, al miglior arbitro. "Sono orgoglioso di ricevere un premio intitolato a Bulgarelli", ha detto Doveri, dicendo di ricordarsi del calciatore come "una persona estremamente eretta" e, ha aggiunto, "recuperare i valori di una volta e proiettarli nel futuro è la chiave". Ad essere premiati per la stagione 2025-2026 sono Kenan Yildiz della Juventus come miglior calciatore e Martina Rosucci come miglior calciatrice, che durante la cerimonia in corso in Comune a Bologna ha consegnato al pubblico un videomessaggio. Tra gli allenatori vincono Cesc Fàbregas del Como per la Serie A maschile, anche lui intervenuto con un video messaggio di ringraziamento, e Gianluca Grassadonia della Lazio per il calcio femminile. Alla cerimonia presenti Fabio Capello, presidente del premio, Umberto Calcagno, presidente dell'Aic, Maurizio Fabbri, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, e l'assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi. In conclusione, Doveri ha lanciato un appello, contro la violenza nel calcio: "Voglio fare un urlo contro questa piaga che affligge il sistema calcio. Nello sport non c'è spazio per la violenza".