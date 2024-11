JUVE, WEAH CONVOCATO DA CT USA ANCHE SE SQUALIFICATO

L'ala della Juventus Tim Weah è stato convocato dalla nazionale degli Stati Uniti per i quarti di finale della CONCACAF Nations League contro la Giamaica, ma dovrà saltare la prima partita ufficiale dell'allenatore Mauricio Pochettino per una squalifica rimediata dopo il cartellino rosso nella sconfitta in Coppa America contro Panama. A Weah è stata data una sospensione di due partite per aver colpito con un pugno il difensore Roderick Miller sulla nuca a giugno. La sconfitta per 2-1 ha contribuito all'eliminazione degli americani al primo turno, che ha portato la Federazione calcistica degli Stati Uniti a sostituire Gregg Berhalter con Pochettino. Gli Stati Uniti giocheranno a Kingston, in Giamaica, giovedì sera nella partita di apertura della serie, poi ospiteranno i Reggae Boyz il 18 novembre a St. Louis.