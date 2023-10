Juve: Vlahovic non va in nazionale per recuperare, Chiesa da Spalletti

JUVE

Il serbo resterà alla Continassa per riprendersi dal problema alla schiena, l'esterno bianconero invece si aggregherà al gruppo azzurro e poi verrà valutato dal ct

© Getty Images In casa Juve decisioni diverse in vista degli impegni delle nazionali per i due grandi assenti del derby della Mole, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il numero 9 bianconero non raggiungerà il ritiro della Serbia per recuperare dall'infortunio alla schiena e rimarrà alla Continassa per lavorare con lo staff medico e i preparatori. L'esterno offensivo invece si aggregherà al gruppo azzurro a Coverciano e poi verrà valutato direttamente da ct Luciano Spalletti dopo un attento e costante monitoraggio delle sue condizioni fisiche durante il ritiro in vista degli impegni per le qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra.

Vedi anche juventus Juventus-Torino, le pagelle: Gatti super sui due fronti, che pasticci di Milinkovic

Nel dettaglio la Juve ha inviato allo staff medico serbo un report sulle attuali condizioni fisiche di Vlahovic ed è in attesa che il giocatore venga "sconvocato" dalla sua nazionale per proseguire il lavoro di recupero già in corso da qualche giorno. Secondo i piani concordati anche col calciatore, l'attaccante resterà alla Continassa per continuare a curare la lombalgia che lo ha colpito con l'obiettivo di risolvere la situazione ed eliminare i dolori alla schiena in tempo utile per tornare a disposizione subito dopo la sosta per il big match del 22 ottobre contro il Milan.

Vedi anche juventus Juventus, l'esame Milan per capire cosa desiderare

Discorso diverso invece per Federico Chiesa, alle prese con un problema alla coscia che l'ha tenuto lontano dal campo. Come anticipato da Allegri in conferenza stampa prima del derby, negli ultimi giorni l'esterno era in netto miglioramento e contro il Torino è stato tenuto a riposo solo a scopo precauzionale. In Nazionale l'esterno bianconero verrà monitorato dal tutto lo staff medico in costante contatto con quello della Juve ed eventualmente sarà Luciano Spalletti a decidere se utilizzarlo, tenerlo in panchina per non rischiare, oppure farlo rientrare a Torino puntando su altri giocatori nel suo ruolo nei prossimi due impegni dell'Italia per le qualificazioni a Euro 2024.