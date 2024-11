JUVE, VLAHOVIC E MCKENNIE SALTANO L'ALLENAMENTO

La Juventus è in campo per la rifinitura pre-Champions, domani sera i bianconeri saranno impegnati a Birmingham contro l'Aston Villa. Il tecnico Thiago Motta ha iniziato l'ultimo allenamento alla Continassa e non si sono visti Vlahovic e McKennie, oltre ai lungodegenti Adzic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, Milik e Cabal. Dopo la seduta, la squadra partirà per l'Inghilterra e domani sera alle 21 cercherà punti fondamentali in chiave qualificazione: il pareggio di Lille e la sconfitta interna contro lo Stoccarda, arrivati dopo due vittorie consecutive con Lipsia e Psv, hanno frenato la Juve, a quota sette dopo le prime quattro giornate.