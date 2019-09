Prima vittoria con retrogusto amaro per la Juventus Under 23 che, nelle prossime tre partite, non potrà contare sulla presenza di Fabio Pecchia in panchina. Il tecnico infatti è stato squalificato dal Giudice Sportivo "per comportamento offensivo verso l'arbitro" e "per aver proferito espressioni blasfeme". Una vera e propria stangata insomma per Fabio Pecchia, alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus Under 23 dopo la breve avventura in Giappone e due stagioni al Verona.

Tempo reale giovedì 19 settembre