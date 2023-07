Juve-Uefa, si va verso un anno di esclusione dalle Coppe europee

SENTENZA VICINA

A giorni dovrebbe arrivare la sentenza: per i bianconeri ipotesi di patteggiamento senza Conference League ed eventuali ricorsi

© Getty Images Per la Juve si avvicina il momento della verità sulla sentenza Uefa relativa a plusvalenze e manovre stipendi. Nei prossimi giorni è infatti atteso il verdetto che dovrebbe chiarire tutto e decidere le sorti europee del club di Allegri. Dopo il patteggiamento con la giustizia sportiva italiana, stando a Sky Sport, i dirigenti bianconeri potrebbero aver trovato un accordo anche col governo del calcio europeo e raggiunto un compromesso. Nel dettaglio, la Juve dovrebbe essere esclusa per un anno dalle Coppe europee, rinunciando quindi alla prossima Conference League, e al tempo stesso garantirebbe l'astensione da ogni tipo di ricorso al Tas.

Le presunte violazioni dei bilanci e del settlement agreement della Juve in ambito Uefa, dunque, potrebbero risolversi con il minore dei mali. Scontando la squalifica in questa stagione, infatti, i bianconeri scongiurerebbero il rischio di veder slittare eventuali penalità nella stagione successiva, dovendo magari rinunciare al ricco bottino previsto dal nuovo format della Champions League a partire dal 2024/2025. Ipotesi che a Vinovo stanno cercando di evitare in tutti i modi, preferendo rinunciare nell'immediato alla meno blasonata e ricca Conference League, a cui invece, con l'esclusione della Juve, dovrebbe prendere parte la Fiorentina.

Diversamente si profilerebbe invece un braccio di ferro in tribunale con l'Uefa. In caso di squalifica più pesante in termini di anni, infatti, la Juve sicuramente ricorrerebbe in appello nelle varie sedi di giudizio per cercare di limitare i danni.