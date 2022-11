Juve, testa alla Lazio: Chiesa e Vlahovic parzialmente in gruppo

© Getty Images

Dopo la vittoria contro il Verona, la quinta consecutiva in campionato, la Juve si proietta sull'ultimo match dell’anno, domenica sera contro all'Allianz Stadium contro la Lazio. Riconquistata la zona Champions, per Allegri arriva la sfida all'ex Sarri, con la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcarlo in classifica e scalare così un'altra posizione. Rientrata nella notte, la squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per il consueto allenamento post-partita. Come informa il club stesso una sessione di lavoro differenziata: scarico per chi è sceso in campo e ha giocato più minuti al Bentegodi mentre "il resto del gruppo ha lavorato sul possesso palla per lo sviluppo della manovra, con partitina con lavori specifici per i difensori". La notizia più importate di giornata riguarda però Vlahovic e Chiesa: entrambi hanno infatti lavorato parzialmente con il gruppo. L'attaccante azzurro viaggia verso la convocazione per domenica sera, ancora da valutare invece la presenza del serbo.