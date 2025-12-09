Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"

A 40 anni esatti dalla storica Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo (8 dicembre 1985), l'eroe di quella giornata, Stefano Tacconi, si racconta a Tuttosport tra nostalgia e attualità. Se sulle sue condizioni di salute ammette di "tirare avanti con una stampella", l'ex portiere parla di aneddoti imperdibili su quella squadra leggendaria. Su Michel Platini: "L'ho rivisto bene, anche se non ha mai avuto la tartaruga (ride, ndr). Nel 1985 vinse una Toyota come miglior giocatore, speravo me ne intestasse una parte per i rigori parati, invece quel pirla si è tenuto tutto". Infine, il ricordo dello stile inimitabile dell'Avvocato Agnelli: "Al ritorno ci fece trovare un Patek Philippe a testa. Un uomo non replicabile".