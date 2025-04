Domani, alle ore 15, la Sampdoria si giocherà un altro pezzo di salvezza in casa della Juventus Stabia. A sostenere i blucerchiati in tribuna, fa sapere Il Secolo XIX, dovrebbe esserci anche Roberto Mancini. L'ex ct, dopo l'inizio del nuovo corso, è costantemente vicino ai blucerchiati nonostante non ricopra ufficialmente alcun ruolo.