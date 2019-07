Dopo tre giorni di pausa concessi al rientro dalla tournèe in Asia, la Juve riprende la preparazione domani, martedì 30 luglio, con una doppia seduta alla Continassa. Vacanze finite per Bentancur e Cuadrado, reduci dalla Copa America: per loro visite in programma in mattinata al JMedical. I prossimi impegni dei bianconeri sono programmati per il 10 agosto contro l’Atletico Madrid a Stoccolma e il 14 agosto per il test in famiglia a Villar Perosa.