Juve regala prima volta allo Stadium a nonna Alice

La Juventus ha voluto fare un regalo di Natale speciale a nonna Alice, storica tifosa bianconera e idolo social per le cronache delle gare della prima squadra sul suo canale Instagram. Nell'ambito della campagna "Present for You", l'85enne è partita da un paesino vicino a Mantova e, accompagnata dalla nipote Elisa, ha potuto vivere l'emozione di entrare per la prima all'Allianz Stadium per vedere da vicino la sua Juve nella sfida dello scorso 7 dicembre contro il Bologna. E non solo, nell'impianto di corso Scirea ha anche abbracciato gli idoli di ieri e di oggi, da Alessandro Del Piero a Dusan Vlahovic passando per Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso, oltre a tanti altri calciatori di Thiago Motta.