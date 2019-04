JUVE, PJANIC E ALEX SANDRO: "AJAX FORTE, MA A TORINO DOBBIAMO VINCERE"

10/04/2019

"Al ritorno l'Ajax si può e si deve battere. Potevamo fare qualcosa di più, ma loro mettono molta pressione. Non è una squadra facile da affrontare, ma noi ci crediamo e vogliamo assolutamente passare il turno". Così Miralem Pjanic commenta al sito della Juventus il pareggio dei bianconeri in casa dell'Ajax in Champions League. "Il gol subito? Si poteva evitare, a Torino faremo qualcosa in più in termini di aggressività", aggiunge. Soddisfatto anche Alex Sandro: "Importante avere segnato fuori casa, peccato per il palo finale. Però abbiamo fatto bene, anche se possiamo crescere ancora. L'Ajax palleggia molto, ma quando il possesso lo abbiamo noi possiamo fare male. Eravamo preparati a una partita difficile".