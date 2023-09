Juve Next Gen, Zeman vince ed 'esulta': "Sempre un piacere batterla"

© Pescara Calcio

Vittoria all'esordio stagionale e Juventus battuta. È stata la serata quasi perfetta per Zdenek Zeman, lui che con la Vecchia Signora ha un rapporto 'particolare'. Il Pescara allenato da boemo, alla prima giornata di Serie C, ha liquidato in appena un tempo la Next Gen allenata da Brambilla: 3-1 nel segno di Cuppone (doppietta) e Accornero. Scontata la soddisfazione dell'esperto ex tecnico di Roma e Lazio tra le altre: "Non ho rivincite da prendermi con nessuno, tanto meno con la Juve - ha dichiarato in conferenza stampa -. Certo, fa sempre piacere batterla davanti al pubblico numeroso di oggi".