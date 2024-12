Con la Juve in emergenza, Thiago Motta ha convocato diversi giovani in vista della gara di stasera contro il Lecce. Tra questi Alfonso Montero, difensore figlio d'arte del più celebre Paolo, ex difensore bianconero. Classe 2007 e nato a Montevideo, il 17enne ha già giocato in questa stagione con la formazione primavera dei bianconeri totalizzando 14 presenze con un gol.