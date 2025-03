Le partite di ritorno degli ottavi di Champions League certificano e aumentano i grandi rimpianti di Juventus, Milan e Atalanta. Le tre squadre che hanno eliminato le italiane, rispettivamente PSV Eindhoven, Feyenoord e Club Brugge, sono infatti state subito eliminate dalla competizione e anche in modo netto visto che complessivamente hanno incassato 19 reti in 6 sfide, ovvero una media superiore ai tre gol subiti per incontro.