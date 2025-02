Juve, Mbangula: "Non sono contento, potevo fare meglio"

"Oggi era importante la vittoria, per la squadra e per la continuità. Adesso sono meno contento: ho fatto il gol che ci ha fatto vincere, ma non sono contento della mia entrata in campo. Potevo fare meglio". Lo ha detto l'attaccante della Juventus Samuel Mbangula a Sky Sport dopo il successo ottenuto dai bianconeri (2-1) contro il Psv nell'andata del playoff di Champions League. "È difficile sorridere quando so che la prestazione non è stata buona", ha aggiunto il giocatore belga, autore nel finale del gol vittoria.