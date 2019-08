La Juventus è rientrata in nottata dalla trasferta di Stoccolma: la squadra, partita dopo la gara di International Champions Cup contro l'Atletico, è rientrata a Caselle dopo l'una di domenica mattina. Il gruppo riposa domenica e lunedì, per tornare in campo martedì, nel pomeriggio. Mercoledì a Villar Perosa la tradizionale amichevole tutta bianconera.