Juve, lesione al polpaccio sinistro per Chiellini: verso le tre/quattro settimane di stop

JUVENTUS

Il difensore bianconero salterà anche l'andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal

"Lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra": questo l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto oggi Giorgio Chiellini. Insomma, poteva anche andare peggio, ma si tratta comunque di una lesione, di una rottura delle fibre muscolari in un comparto quanto mai delicato: per questo, anche se i tempi di recupero non sono stati specificati, difficilmente rivedremo in campo il difensore della Juve in meno di tre/quattro settimane. Questo significa che Max Allegri dovrà farne a meno non solo in Coppa Italia contro il Sassuolo ma anche nei match di campionato con l'Atalanta e con il Torino e poi nell'andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal.

Chiellini era uscito al 75esimo della partita contro il Verona dopo aver accusato il problema al polpaccio, muscolo quanto mai delicato di per sè e causa negli anni di diversi forzati stop per il difensore bianconero che ora incomincerà le terapie per il recupero che in questi casi, normalmente, si aggira intorno ai 20/25 giorni, trattandosi di una lesione di basso grado.