"Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale". Così la Juventus in un comunicato stampa in merito alle condizioni del fantasista portoghese. Ieri Thiago Motta ne aveva annunciato l'assenza in occasione della sfida di questa sera con il Verona all'Allianz Stadium (ore 20.45).