Juve, l'esito degli esami a Renato Veiga

Dopo il tonfo in Champions, arrivano altre brutte notizie in casa Juventus. Questa mattina il difensore portoghese Renato Veiga si è sottoposto ad accertamenti clinici dopo essere stato costretto a uscire dopo 10 minuti nella gara con il Psv. Di seguito il comunicato diramato dal club: "Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia".