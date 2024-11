JUVE, KEPHREN THURAM: "MIO PADRE SI È CONGRATULATO CON ME DOPO UDINE"

"Mio padre e mio fratello mi hanno telefonato dopo la gara di Udine ma di solito quando li sento è per segnalarmi innanzitutto ciò che non ha funzionato al meglio per migliorarmi e questa è la cosa più importante". Lo ha detto Kephren Thuram in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions tra Lille e Juventus. Rispondendo a una domanda sugli altri centrocampisti della Juve, Thuram ha spiegato che "hanno tutti caratteristiche differenti. Io porto più la palla e vado più avanti, è quello che mi chiede l'allenatore, mantenendo l'equilibrio della squadra".