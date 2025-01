Juve; Kalulu al J Medical per esami post infortunio

È giornata di esami in casa Juventus, con il mondo bianconero che incrocia le dita per Pierre Kalulu. Il difensore si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite specialistiche dopo il problema muscolare accusato nei primi minuti della sfida di Champions League contro il Benfica. "Ha sentito qualcosa dietro quando è scivolato, non se la sentiva di continuare: speriamo non sia niente di importante e che possa rientrare per la prossima partita, anche se la vedo difficile", ha detto il tecnico Thiago Motta durante la conferenza stampa post-gara. Gli esiti degli esami di Kalulu sono attesi in giornata, con la squadra che dopo la sconfitta contro i portoghesi si proietterà già verso la sfida casalinga contro l'Empoli in programma domenica alle 12.30 allo Stadium.