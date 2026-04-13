Juve, il segnale di Elkann: la presenza a Bergamo per stare vicino a Spalletti

John Elkann blinda Luciano Spalletti: presenza a Bergamo e pieno sostegno al progetto tecnico. La Juve riparte dalla stabilità.

13 Apr 2026 - 10:15
John Elkann a Bergamo © italyphotopress

John Elkann a Bergamo © italyphotopress

La presenza di John Elkann alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta-Juventus certifica un endorsement totale della proprietà verso Luciano Spalletti, individuato come il perno centrale attorno a cui ricostruire l'identità vincente bianconera.

Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2028 sia già stato siglato, il numero uno di Exor ha voluto manifestare pubblicamente una sintonia emotiva e strategica raramente mostrata in passato, con l'obiettivo di porre fine all'era delle rivoluzioni che hanno caratterizzato le ultime gestioni tecniche. Lo scrive Tuttosport.

La stima di Elkann non si limita ai risultati, ma abbraccia la qualità del gioco e la gestione del gruppo, tanto da spingere lo stesso Spalletti a dichiarare che l'ambizione della proprietà deve essere onorata sul campo attraverso una qualificazione in Champions League che sia naturale conseguenza del blasone del club. 

videovideo

Ultimi video

01:56
DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

03:21
DICH CARNEVALI SU PRES FIGC DICH

Carnevali: "Figc? Malagò profilo adatto"

00:15
DICH CARNEVALI SU MUHAREMOVIC DICH

Carnevali su Muharemovic: "Parliamo con altri club non solo con l'Inter"

02:00
Dumfries: "Sto tornando a miei livelli"

Dumfries: "Sto tornando a miei livelli"

02:37
Valle: "Dobbiamo rialzare la testa"

Valle: "Dobbiamo rialzare la testa"

03:35
Carlos Augusto: "Vittoria importante per il gruppo"

Carlos Augusto: "Vittoria importante per il gruppo"

01:16
Bologna-Lecce 2-0: gli highlights

Bologna-Lecce 2-0: gli highlights

03:15
Como-Inter 3-4: gli highlights

Como-Inter 3-4: gli highlights

02:18
DICH BUONGIORNO POST PARTITA 12/4 DICH

Buongiorno: "Prestazione molto positiva, dobbiamo fare meglio però""

02:04
DICH CUESTA 12/4 DICH

Cuesta: "Rigore per noi? Non c'era da regolamento"

01:39
MCH BOCA JUNIORS INDEPENDIENTE 12/4 MCH

Gol, polemiche, var, cartellini rossi: tutto questo è Boca-Independiente

01:03
DICH MANCINI VERSO SFIDA A MANCINI 12/4 DICH

Inzaghi sfida Mancini nella"Champions asiatica: "Gli sarò per sempre grato"

01:25
DICH ZAPPACOSTA MIX BERGAMO DICH

Zappacosta: “Tanto rammarico, concedere un gol così non è facile da digerire”

03:32
DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

01:15
DICH HOLM MIX BERGAMO DICH

Holm: "Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la nostra forza e ho fatto quasi un assist..."

01:56
DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

I più visti di Calcio

CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

DICH CUESTA 12/4 DICH

Cuesta: "Rigore per noi? Non c'era da regolamento"

L'Inter senza Lautaro

L'Inter senza Lautaro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:05
Italia femminile, Soncin: "Contro Serbia servirà anima e cuore"
12:31
Milan, ma cosa fa André? Espulso per un gesto osceno in campo da Var
12:24
Shock in Ghana, calciatore ventenne muore dopo un assalto armato al pullman della squadra
12. HARRY KANE
12:03
Harry Kane come un Re: pronta la sua "Buckingham Palace" da 20 milioni
11:30
Matteoli: "Como dirà la sua fino alla fine per un posto Champions"