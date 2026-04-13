Juve, il segnale di Elkann: la presenza a Bergamo per stare vicino a Spalletti
John Elkann blinda Luciano Spalletti: presenza a Bergamo e pieno sostegno al progetto tecnico. La Juve riparte dalla stabilità.
John Elkann a Bergamo © italyphotopress
La presenza di John Elkann alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta-Juventus certifica un endorsement totale della proprietà verso Luciano Spalletti, individuato come il perno centrale attorno a cui ricostruire l'identità vincente bianconera.
Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2028 sia già stato siglato, il numero uno di Exor ha voluto manifestare pubblicamente una sintonia emotiva e strategica raramente mostrata in passato, con l'obiettivo di porre fine all'era delle rivoluzioni che hanno caratterizzato le ultime gestioni tecniche. Lo scrive Tuttosport.
La stima di Elkann non si limita ai risultati, ma abbraccia la qualità del gioco e la gestione del gruppo, tanto da spingere lo stesso Spalletti a dichiarare che l'ambizione della proprietà deve essere onorata sul campo attraverso una qualificazione in Champions League che sia naturale conseguenza del blasone del club.