Juve, come sta Yildiz? Tra apprensione e strategia per gestire il turco

13 Apr 2026 - 10:28
Kenan Yildiz © italyphotopress

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Kenan Yildiz è uscito all'intervallo di Atalanta-Juventus per le non perfette condizioni fisiche. Già sabato mattina il turco aveva un fastidio al ginocchio sinistro ma aveva dato il suo via libera a Spalletti per giocare ma, per evitare un sovraccarico fisico, poi il tecnico bianconero lo ha tolto dopo il primo tempo per far entrare David. Secondo il Corriere dello Sport non c'è particolare apprensione in casa Juve per le prossime partite ma Yildiz potrebbe comunque fare controlli approfondi al J Medical per chiarire meglio la situazione. La sua gestione verso il Bologna sarà quindi divisa tra campo e terapie.

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