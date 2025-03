Juve, Giuntoli: "Tifosi arrabbiati come noi. Mi aspetto una presa di responsabilità"

Cristiano Giuntoli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Verona: “Intanto siamo molto dispiaciuti e arrabbiati. Veniamo da una prestazione che non si doveva fare. Dobbiamo riprendere il cammino che abbiamo fatto in campionato. Veniamo da quattro vittorie e dobbiamo continuare così”. “Mi aspetto una presa di responsabilità da parte di tutti - ha aggiunto - Dobbiamo riprendere la via giusta delle vittorie e delle prestazioni che in campionato abbiamo sempre fatto vedere”. Poi sulla contestazione dello Stadium: “I tifosi hanno dimostrato disappunto. Sono arrabbiati come lo siamo noi. L’atteggiamento che avranno dipenderà da noi e dalla nostra voglia di vincere. Dobbiamo riprendere il nostro percorso in campionato”.