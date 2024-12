Juve-Fiorentina sospesa per insulti razziali a Vlahovic

La sfida tra Juventus e Fiorentina è stata momentaneamente sospesa dall'arbitro Mariani. Dopo 6 minuti, infatti, dal settore occupato dai tifosi viola si sono alzati alcuni cori discriminatori contro Dusan Vlahovic, ex della sfida oggi in bianconero. "Il ripetersi di tali cori può comportare la sospensione della partita", è stato annunciato dallo speaker dello Stadium. Dopo un paio di minuti di stop, la gara è ripresa. Le autorità si sono messe subito al lavoro per acquisire le immagini e cercare i responsabili dei cori. Inoltre, la Juve applicherà il codice di gradimento nei confronti di chi si è reso protagonista degli stessi cori.