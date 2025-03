Juve, esami in corso per Conceicao al J Medical

È un'altra giornata di esami al J Medical, questa mattina si è presentato Francisco Conceicao. L'attaccante della Juventus, infatti, si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra ed è da considerare indisponibile per la sfida di questa sera contro l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Il portoghese incrocia le dita in vista dei controlli cui è stato sottoposto, nel frattempo ha ricevuto l'affetto di una decina di tifosi appostata all'esterno del centro medico bianconero, con Conceicao che si è reso disponibile per scattare alcuni selfie e firmare autografi.