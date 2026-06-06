Argentina, Scaloni rassicura tutti: "Messi sta bene, tornerà in campo a breve"

Arrivano buone notizie dal ritiro dell'Argentina in vista del Mondiale. Come riportato da Scaloni, il recupero di Messi procede per il verso giusto e presto potrebbe tornare a disposizione. Queste le parole del commissario tecnico: "Leo sta bene, ha già lavorato parzialmente con la squadra e non è più a parte. È possibile che giochi qualche minuto nelle amichevoli. Sta molto meglio e questo ci rassicura". La stella dell'Inter Miami è fermo per un infortunio al tendine d'Achille rimediato nell'ultima partita disputata col club americano. L'Albiceleste affronterà nella notte tra sabato e domenica l'Honduras mentre mercoledì se la vedrà con l'Islanda.