Argentina, Scaloni rassicura tutti: "Messi sta bene, tornerà in campo a breve"

06 Giu 2026 - 14:22
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Arrivano buone notizie dal ritiro dell'Argentina in vista del Mondiale. Come riportato da Scaloni, il recupero di Messi procede per il verso giusto e presto potrebbe tornare a disposizione. Queste le parole del commissario tecnico: "Leo sta bene, ha già lavorato parzialmente con la squadra e non è più a parte. È possibile che giochi qualche minuto nelle amichevoli. Sta molto meglio e questo ci rassicura". La stella dell'Inter Miami è fermo per un infortunio al tendine d'Achille rimediato nell'ultima partita disputata col club americano. L'Albiceleste affronterà nella notte tra sabato e domenica l'Honduras mentre mercoledì se la vedrà con l'Islanda. 

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