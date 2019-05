JUVE, DYBALA E BENTANCUR IN PARTE COL GRUPPO

08/05/2019

Dopo quattro giorni di pausa concessi dopo il pareggio nel derby, la Juventus è tornata oggi ad allenarsi per preparare la gara di domenica sera all'Olimpico contro la Roma. I bianconeri sono scesi in campo sotto una lieve pioggia svolgendo lavoro atletico e attività in campo con la palla. Hanno lavorato parzialmente in gruppo anche Dybala e Bentancur, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Domani è prevista una nuova seduta, in mattinata.