Brutte notizie per la Juve e per Maurizio Sarri, che andranno a Madrid per il debutto in Champions senza Douglas Costa. Il brasiliano è uscito per infortunio nei primi minuti della sfida con la Fiorentina e il ko "sembra serio" come ha detto Sarri. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Bayern verrà visitato nella giornata di lunedì e il sospetto è quello che possa trattarsi di stiramento. Qualora la cosa dovesse essere confermata, per lui si profilerebbe uno stop di almeno un mese.