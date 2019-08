Ci sono anche Daniele Rugani e Mario Mandzukic tra i convocati della Juventus per la sfida di stasera contro il Napoli. I due giocatori, assenti a Parma probabilmente anche perché distratti dalle voci di mercato, tornano a disposizione di Sarri e del suo vice Martusciello che sarà in panchina al posto del tecnico toscano, ancora alle prese con la polmonite. Ecco l'elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain