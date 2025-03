Juve, Christillin: "Tudor? Giusto cambiare, conosce l'ambiente"

"Non mi permetto di giudicare e dare dei pareri, la società sa cosa fare e dove andare. Certo la girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano problemi strutturali. Giuntoli aveva un buon progetto con i giovani, i conti con Scanavino e Ferrero li stanno aggiustando ma purtroppo i risultati sportivi non si sono realizzati e i numeri sono impietosi perché la Juve in questo momento è fuori da tutto. Forse è giusto cambiare". Così Evelina Christillin rappresentante Uefa alla Fifa, in scadenza il prossimo 3 aprile, intervenuta a Radio Anch'Io Sport su Radio1, a proposito dell'esonero di Thiago Motta da parte della Juventus. "Tudor la Juve la conosce bene, avrà soppesato i pro e i contro, noi juventini gli facciamo l'in bocca al lupo", ha aggiunto a proposito del nuovo tecnico bianconero. Per quanto riguarda i nomi che circolano per il futuro, ancora Christillin ha detto: "Essendo una amica fraterna di Antonio Conte, penso che come motivatore non ci sia nessuno come lui. Ma anche gli altri nomi, da Mancini a Gasperini, sono tutti allenatori con qualità enormi. Hanno tutti vinto molto e bisogna vedere con quali motivazioni accetterebbero una sfida del genere".