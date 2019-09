Il Consiglio d'Amministrazione della Juventus proporrà agli azionisti, nell'assemblea del 24 ottobre, un aumento fino a 300 milioni di euro del capitale sociale. E' quanto deciso oggi, nella riunione presieduta da Andrea Agnelli, nell'ambito del piano di sviluppo per i prossimi esercizi, per "finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva", "sostenere la strategia commerciale per l'incremento dei ricavi" e "rafforzare la struttura patrimoniale della società".