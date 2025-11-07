Juve, Cerrato: "Inchiesta Uefa? No procedimento, ma acquisizione documenti"

"Si tratta di qualcosa totalmente in divenire, non è un procedimento aperto ma una acquisizione di documenti volta a verificare se vi saranno degli eventuali sforamenti". Lo ha detto Stefano Cerrato, Chief Financial Officer della Juventus, durante l'assemblea degli azionisti in corso all'Allianz Stadium di Torino, in merito all'inchiesta dell'Uefa nei confronti del club bianconero per una possibile violazione delle norme del fair play finanziario. "Noi abbiamo rispettato per quanto riguarda l'esercizio 2024 il parametro dello squad cost ratio, prevediamo sulla base delle informazioni disponibili ad oggi di poterlo rispettare sostanzialmente anche per l'esercizio 2025", ha aggiunto spiegando che "esiste un altro parametro, quello della football earning rule, sul quale l'Uefa ha iniziato a effettuare delle richieste di approfondimenti. Il procedimento possibile di acquisizione di determinazione del rispetto di questo parametro sarà però completato nel corso della primavera del 2026, e come abbiamo comunicato questo potrebbe dare origine a delle sanzioni economiche, che prevediamo nel caso modeste - ha proseguito - Per quanto riguarda possibili sanzioni sportive in questi casi si limitano a delle limitazioni alla registrazione di nuovi giocatori nelle liste delle competizioni Uefa".