Juve; allenamento coi tifosi, applausi per Tudor

Si sono riaperti i cancelli della Continassa, dove la Juventus si sta allenando davanti a circa trecento tifosi invitati dal club per assistere alla seduta. Grandi applausi per Igor Tudor, che per la prima volta da quando si è insediato in panchina ha aperto le porte del quartier generale. I bianconeri proseguono la preparazione in vista della trasferta di Parma fissata per lunedì alle 20.45 e ritrovano McKennie, il quale ha ripreso i lavori insieme al resto dei compagni. Non si sono visti Koopmeiners, Yildiz e Mbangula, alle prese con i rispettivi acciacchi, mentre Bremer prosegue la sua tabella riabilitativa sul campo secondario. A bordo campo, ad assistere alla seduta, anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino.