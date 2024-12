Juric volta pagina: rescinde il contratto con la Roma e si prepara a firmare con il Southampton

Quella che viene affidata a Juric appare quindi un'impresa impossibile, quella di chiudere la stagione con i "Santi" salvi, ma l'ex allenatore di Verona e Torino non sembra essersi fatto intimorire tanto da firmare un contratto sino a fine stagione con opzione di rinnovo per un anno in caso di traguardo raggiunto. Qualora non andasse così, addio senza troppi rimpianti e soprattutto con la consapevolezza di aver fatto il possibile.