Nel corso della sua carriera, Mata ha disputato quasi 200 partite in stadi progettati da Populous, conquistando 14 trofei di primo piano con alcuni dei club più prestigiosi al mondo, tra cui la UEFA Champions League con il Chelsea e la UEFA Europa League con il Manchester United. Dopo aver lasciato la Premier League nel 2022, ha vestito le maglie di Galatasaray, Vissel Kobe e Western Sydney Wanderers, per poi approdare al Melbourne Victory nella stagione 2026, dove è stato premiato come Giocatore dell’Anno sia dell’A-League sia del club.