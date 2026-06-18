Juan Mata consulente speciale di Populous per il calcio e l'allenamento

Populous, studio internazionale specializzato nella progettazione per il settore dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato oggi la nascita della partnership con il campione del mondo Juan Mata, che assumerà il ruolo di Special Advisor on Football & Training. In questa veste, metterà a disposizione la propria visione strategica e la prospettiva unica dell’atleta per supportare la progettazione di centri di allenamento d’élite e ambienti ad alte prestazioni per il calcio in tutto il mondo.
Considerato una delle figure più rispettate del calcio mondiale, Mata porta con sé 20 anni di esperienza ai massimi livelli del gioco. Il suo primo successo internazionale è arrivato nel 2006, quando ha conquistato con la Spagna il Campionato Europeo Under 19.
Il rapporto tra Mata e Populous è caratterizzato da un legame speciale. Con la Spagna ha conquistato la Coppa del Mondo FIFA 2010 all’FNB Stadium di Johannesburg e ha sollevato numerosi trofei con i suoi club a Wembley Stadium, a Londra: due impianti iconici progettati proprio da Populous.
Nel corso della sua carriera, Mata ha disputato quasi 200 partite in stadi progettati da Populous, conquistando 14 trofei di primo piano con alcuni dei club più prestigiosi al mondo, tra cui la UEFA Champions League con il Chelsea e la UEFA Europa League con il Manchester United. Dopo aver lasciato la Premier League nel 2022, ha vestito le maglie di Galatasaray, Vissel Kobe e Western Sydney Wanderers, per poi approdare al Melbourne Victory nella stagione 2026, dove è stato premiato come Giocatore dell’Anno sia dell’A-League sia del club.
Mata è noto anche per il suo impegno al di fuori del campo. È investitore di Mercury 13, gruppo multi-club focalizzato sullo sviluppo del calcio femminile, e partner di San Diego FC e della Right To Dream Academy, iniziative che offrono ai giovani talenti africani l’opportunità di crescere e sviluppare il proprio percorso calcistico. È inoltre un instancabile sostenitore di organizzazioni impegnate nel sociale, tra cui Common Goal, Street Football World e UNICEF.
Nel suo ruolo di consulente, Mata collaborerà a stretto contatto con il team globale di Populous specializzato nella progettazione di impianti per l’allenamento, mettendo a disposizione la propria esperienza e il proprio punto di vista, sia come calciatore sia sotto il profilo tecnico, per contribuire allo sviluppo dei futuri centri di allenamento dedicati al calcio. Il suo coinvolgimento comprenderà la revisione dei progetti, la partecipazione a discussioni strategiche con i team di lavoro, il contributo ai workshop con i clienti e il confronto con i professionisti di Populous attivi nei suoi studi a livello internazionale.
La partnership rafforza l’impegno di Populous nella progettazione di ambienti per l’allenamento concepiti a partire dalle esigenze degli atleti. Lo studio ha realizzato oltre 250 strutture di allenamento in tutto il mondo e ha sviluppato una metodologia specialistica
incentrata su performance, benessere, recupero, apprendimento e sviluppo a lungo termine degli atleti.
«Nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di allenarmi in alcuni dei migliori centri sportivi del calcio mondiale», ha dichiarato Juan Mata.
«Quello che ho imparato è che una struttura d’eccellenza va ben oltre gli edifici che la compongono. I migliori ambienti favoriscono le prestazioni, il recupero, l’apprendimento, le relazioni e la crescita delle persone. Ogni dettaglio contribuisce a plasmare l’esperienza quotidiana di atleti e staff.»
«Populous lo comprende perfettamente. Il loro approccio mette le persone e le prestazioni al centro della progettazione, e sono entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire a definire la prossima generazione di centri di allenamento per il calcio.»
La filosofia di Populous nella progettazione delle strutture di allenamento si basa su un approccio orientato innanzitutto alla performance, che riconosce il centro di allenamento come una delle risorse strategiche più importanti per qualsiasi organizzazione calcistica. Lo studio integra competenze in architettura, interior design, attivazione del brand, strategia, tecnologia e pianificazione della performance per creare ambienti in grado di supportare gli atleti in modo olistico, sotto il profilo fisico, mentale e sociale.
Declan Sharkey, Global Director di Populous, ha affermato che la nomina di Mata rafforzerà la capacità dello studio di integrare nel processo progettuale una prospettiva autentica e concreta maturata sul campo dai giocatori.
«Juan ha vissuto il calcio d’élite a ogni livello. Conosce in prima persona gli elementi che rendono un ambiente di allenamento realmente efficace, dall’innovazione applicata alla performance e al recupero degli atleti fino agli aspetti legati alla cultura organizzativa, al benessere e allo sviluppo delle persone.
La sua esperienza aiuterà i nostri team a continuare a mettere in discussione gli approcci convenzionali e a garantire che i nostri progetti riflettano le esigenze del calcio moderno e le necessità concrete di giocatori e staff tecnici. Siamo lieti di accogliere Juan nel ruolo di Consulente Speciale e non vediamo l’ora di collaborare con lui a progetti in tutto il mondo.»
La partnership riflette inoltre la crescente importanza di un approccio progettuale centrato sull’atleta nel mondo del calcio. In un contesto in cui i club continuano a investire nelle infrastrutture ad alte prestazioni, i centri di allenamento stanno evolvendo da semplici campi di preparazione a ecosistemi integrati capaci di supportare performance, recupero, nutrizione, benessere, formazione, gestione dei dati, coinvolgimento della comunità e cultura organizzativa.
Per Populous, la collaborazione con Mata consolida ulteriormente una rete sempre più ampia di atleti d’élite, allenatori ed esperti di performance che contribuiscono direttamente alle attività di ricerca, innovazione e sviluppo progettuale dello studio.
Mentre il calcio continua a evolversi, Populous e Juan Mata condividono un’ambizione comune: creare ambienti in grado di aiutare atleti e organizzazioni a esprimere il massimo del proprio potenziale.