Calcio

Jovetic: "Adzic calcia le punizioni meglio di me, mi ricorda Lampard"

15 Set 2025 - 09:23
© Getty Images

© Getty Images

Vasilije Adzic ha lasciato tutti a bocca aperta dopo il gol realizzato contro l'Inter che ha regalato la vittoria alla Juventus. Il calciatore montenegrino ha ricevuto i complimenti del connazionale Stevan Jovetic che ne ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ho detto a Vasilije che meritava una gioia così, ma quel gol deve essere soltanto un inizio - ha spiegato Jovetic -. "Non mi piacciono i paragoni, ma nel modo di calciare ricorda Lampard. Adzic riesce a imprimere al tiro forza e potenza senza prendere la rincorsa. Avete presente il gol all’Inter? Un mezzo passo e... boom in porta. Non si vedono molti giocatori così".

