Champions League, designati gli arbitri di Psg-Atalanta e Ajax-Inter

La Uefa ha reso noti i nomi dei direttori di gara di Psg-Atalanta e Ajax-Inter, match di debutto dei due club nerazzurri nella fase campionato della Champions League 2025/26. Per la sfida tra i campioni in carica e i ragazzi di Juric è stato designato lo svizzero Sandro Schaerer, coadiuvato dagli assistenti connazionali De Almeida e Erni e dal quarto uomo Tschudi; al Var il tedesco Dankert e all'Avar lo svizzero San.