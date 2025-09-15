Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Champions League, designati gli arbitri di Psg-Atalanta e Ajax-Inter

15 Set 2025 - 11:20

La Uefa ha reso noti i nomi dei direttori di gara di Psg-Atalanta e Ajax-Inter, match di debutto dei due club nerazzurri nella fase campionato della Champions League 2025/26. Per la sfida tra i campioni in carica e i ragazzi di Juric è stato designato lo svizzero Sandro Schaerer, coadiuvato dagli assistenti connazionali De Almeida e Erni e dal quarto uomo Tschudi; al Var il tedesco Dankert e all'Avar lo svizzero San.

Per quella tra gli olandesi e i ragazzi di Chivu è invece stato scelto l'inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti connazionali Burt e Mainwaring e dal quarto uomo Barrott; al Var l'australiano Gillet (dal 2019 arbitro della Federcalcio inglese) e l'inglese Salisbury.

13:00
Coman in Arabia Saudita, Lizarazu lo critica: "È un ritiro sportivo"
12:36
Milan, esami per Maignan e Pavlovic: escluse lesioni muscolari per entrambi
12:15
Gravina: "Su rigore Milan errore evidente, ma Var non si tocca"
11:20
Champions League, designati gli arbitri di Psg-Atalanta e Ajax-Inter
11:09
Flop Neymar col Santos: arriva l'ultimatum di Ancelotti