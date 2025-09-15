Flop Neymar col Santos: arriva l'ultimatum di Ancelotti

Ancora una giornata storta per Neymar al Santos, club di San Paolo che si trova a un solo punto dalla zona retrocessione nella serie A del campionato brasiliano. Questa volta, contro l'Atlético Mineiro, l'astro della 'Seleçao' ha commesso due errori insoliti ed è stato anche bersaglio di un'altra frecciata da parte del ct della nazionale verdeoro, Carlo Ancelotti. A soli sei minuti dall'inizio della partita all'Arena MRV di Belo Horizonte, Neymar ha avuto un'occasione imperdibile per aprire le marcature. L'attaccante è rimasto solo in area, ha tirato ma il pallone è finito dritto nelle mani del portiere Everson. Poi, a dieci minuti dalla fine del primo tempo, l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha sprecato ancora una volta un'occasione incredibile, ritrovandosi a tu per tu con la porta avversaria in area di rigore: la palla però gli è passata tra le gambe e non è riuscito a segnare.