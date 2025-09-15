Logo SportMediaset
Flop Neymar col Santos: arriva l'ultimatum di Ancelotti

15 Set 2025 - 11:09
Ancora una giornata storta per Neymar al Santos, club di San Paolo che si trova a un solo punto dalla zona retrocessione nella serie A del campionato brasiliano. Questa volta, contro l'Atlético Mineiro, l'astro della 'Seleçao' ha commesso due errori insoliti ed è stato anche bersaglio di un'altra frecciata da parte del ct della nazionale verdeoro, Carlo Ancelotti. A soli sei minuti dall'inizio della partita all'Arena MRV di Belo Horizonte, Neymar ha avuto un'occasione imperdibile per aprire le marcature. L'attaccante è rimasto solo in area, ha tirato ma il pallone è finito dritto nelle mani del portiere Everson. Poi, a dieci minuti dalla fine del primo tempo, l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha sprecato ancora una volta un'occasione incredibile, ritrovandosi a tu per tu con la porta avversaria in area di rigore: la palla però gli è passata tra le gambe e non è riuscito a segnare.

In un'intervista al quotidiano francese L'Equipe, Ancelotti ha affrontato la questione della possibile partecipazione di Neymar al prossimo Mondiale del 2026, affermando che la sua presenza dipenderà esclusivamente dalle sue condizioni fisiche. "Deve essere al 100%, non all'80%", ha detto il tecnico italiano. 

