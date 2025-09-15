Gravina: "Azzurri hanno qualità, ora dobbiamo andare ai Mondiali"

"Gli Azzurri continuano a dimostrare grandi qualità nel centrare i risultati, basta pensare all'Under 17 e all'Under 20, così come nel beach soccer. Nel 2021 siamo stati campioni d'Europa con la maggiore, con due terzi posti in Nations League. Il movimento è vivo, ma manca quel tassello che non abbiamo centrato per due volte che sono i Mondiali anche a causa di due rigori sbagliati contro la Svizzera". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina ospite di Radio Anch'Io Sport su Radio1, a proposito del momento della Nazionale. "Nel gruppo di Gattuso ho visto grande voglia di centrare questo obiettivo molto importante, ci sono tante cose da sistemare ma abbiamo la qualità per centrarlo", ha aggiunto. Sull'incubo spareggi, Gravina ha detto: "Dobbiamo vincere tutte le partite da qui al 16 novembre, con costanza, poi tireremo le somme. Dobbiamo seguire passo dopo passo, se la squadra, che ha dato segnali di qualità, continuerà a crescere e recupereremo qualche giocatore di caratura di internazionale, sono convinto che centreremo l'obiettivo".