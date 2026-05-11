Jordi Alba elogia un interista: "È forte e mi piace moltissimo"

Prima del Clasico che ha assegnato la Liga al Barcellona, ha parlato ai microfoni di Dazn anche l'ex blaugrana Jordi Alba. Il terzino, ora all'Inter Miami, ha speso parole di grande apprezzamento per il suo collega sulla fascia Federico Dimarco. Entrambi mancini, in passato il nerazzurro aveva citato proprio l'ex Barcellona tra i giocatori che ha seguito e segue con ammirazione. Così Jordi Alba: "Lo conosco, sì, mi assomiglia. Personalmente, già quando giocavo nel Barcellona mi piaceva molto, io lo seguivo perché l'Inter è una grande squadra in Italia e Dimarco personalmente mi piace moltissimo. È un giocatore che attacca molto bene, in difesa è molto serio, è un giocatore che ho sempre tenuto in considerazione".