John Elkann a Montecarlo per Monaco-Juventus

C'è anche John Elkann sugli spalti dello stadio di Montecarlo per assistere alla sfida di Champions League tra il Monaco e la Juventus. Il numero uno di Exor ha voluto mostrare la propria vicinanza ai bianconeri di Luciano Spalletti impegnati nell'ultima sfida della prima fase della competizione europea. Locatelli e compagni sono già certi di essere almeno ai play-off, ma con una vittoria nel Principato e un incastro di risultati potrebbero addirittura ritrovarsi tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi.