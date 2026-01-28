Borussia Dortmund-Inter, esordio in Champions per la stellina italiana Mané
© Getty Images
C'è una sorpresa abbastanza importante nell'undici titolare scelto da Kovac per il suo Borussia Dortmund in vista della sfida contro l'Inter. Titolare in difesa, all'esordio assoluto in Champions League, il classe 2005 italiano Filippo Mané.
Di origini senegalesi, nato a Magenta e cresciuto nelle giovanili del Novara, gioca in Germania dal 2022, anche se solo in questa stagione ha raccolto i primi minuti importanti con la prima squadra. Tre presenze in Bundesliga, una in coppa di Germania e poi 9 gare con la seconda squadra del Dortmund. Ora anche la soddisfazione, contro una squadra italiana, di giocare nella coppa europea più prestigiosa.