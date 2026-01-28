Borussia Dortmund-Inter, esordio in Champions per la stellina italiana Mané

Di origini senegalesi, nato a Magenta e cresciuto nelle giovanili del Novara, gioca in Germania dal 2022, anche se solo in questa stagione ha raccolto i primi minuti importanti con la prima squadra. Tre presenze in Bundesliga, una in coppa di Germania e poi 9 gare con la seconda squadra del Dortmund. Ora anche la soddisfazione, contro una squadra italiana, di giocare nella coppa europea più prestigiosa.