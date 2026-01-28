Serie A, Baturina vince il premio Rising Star del mese di gennaio

28 Gen 2026 - 17:28
© IPA

© IPA

Il premio Rising Star Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Como Martin Baturina. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Atalanta, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle ore 15.00 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1° gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22/a della Serie A Enilive 2025/2026.

"Martin Baturina è l'ennesimo giovane talento che il calcio italiano ha saputo mettere in evidenza e valorizzare - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Conclusioni perfette per qualità e precisione, la capacità di inventare assist e la costante presenza negli ultimi 20 metri rendono il croato un giocatore imprevedibile e soprattutto capace di emozionare il pubblico. Arrivato quest'estate in un gruppo già ricco di talento, Baturina ha saputo aspettare il suo momento, si è ambientato sotto la guida di Cesc Fabregas e ha ripagato il suo allenatore e il Como con 3 gol e 2 assist nelle 4 partite disputate a gennaio, garantendo punti importantissimi a un Club in piena lotta per un posto di prestigio nelle prossime Coppe europee".

