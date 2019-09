Il difensore del Bayern Monaco, Jerome Boateng, è stato accusato di aver aggredito la sua ex compagna, Sherin Senler. Secondo i procuratori di Monaco di Baviera, l'indagine è stata aperta nel 2018 e le accuse sono state avanzate nel febbraio di quest'anno. I rappresentanti del giocatore tedesco hanno rilasciato una dichiarazione in cui negano le accuse: "È una questione privata, che si basa fondamentalmente su accuse non dimostrate di una terza parte".