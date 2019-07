"Ho scelto di venire all'Udinese". Mato Jajalo, il centrocampista bosniaco-croato, approdato in bianconero nel mercato estivo dopo la scadenza del contratto con il Palermo, si e' presentato oggi dal ritiro carinziano di Sankt Veit spiegando di aver subito accettato la richiesta dell'Udinese "la prima e ultima squadra, perché ho detto subito di sì. Non conoscevo personalmente Tudor, ma era già stato

interessato a me quando allenava l'Hajduk Spalato. Certo che anche la sua presenza qui ha spinto la mia scelta".