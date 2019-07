Izzo: ok il rinnovo, ma la camicia?

Armando Izzo in granata per cinque stagioni: una stretta di mano con Cairo e il difensore si lega al Torino fino al 2024 con tanto di post celebrativo: "Felice di continuare col Toro, con la stessa determinazione affronteremo ancora tante battaglie insieme". Ma a catturare l'attenzione è la camicia indossata dal giocatore per la foto di rito. Tra i commenti ironici sui social, c'è anche quello del compagno venezuelano Tomas Rincon: "Auguri Arma"! Adesso sì che ti puoi comprare una bella camicia".