Ivan Toney arrestato dopo una rissa per un selfie "rubato"

È Ivan Toney il calciatore finito in manette nelle prime ore di sabato 6 dicembre con l'accusa di aver dato una testata a una persona in un bar di Londra. Secondo le ricostruzioni del tabloid The Sun, l'attaccante ex Brentford, oggi all'Al Ahli, avrebbe aggredito un ragazzo dopo che questo l'aveva bloccato e afferrato per il collo per scattarsi un selfie con lui. Non è la prima volta che l'attaccante inglese finisce in prima pagina per ragioni extra campo: Toney era stato squalificato per 8 mesi per aver scommesso sulle sue partite.